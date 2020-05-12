



'SEBZE, MEYVE, SPOR VE UYKU ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Tezer, virüsle mücadele ettiği bu zorlu dönemde herhangi bir ek takviye almadığını ifade ederek "Dışarıdan herhangi bir ek takviye almaya gerek olmadığını zaten her yerde vurguluyoruz. Mevsimin sebze ve meyvelerini düzenli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Uyku düzenine dikkat edeceksiniz. Fakat bizim bu dönemde yoğun bir şekilde çalışmadan dolayı bunu sağlayamadığımızı açıkça söylemem gerekiyor. Spor yapmak burada çok önemli. İnsanlar 'dışarıya çıkamıyoruz' diye üzülmesinler. Evde bunu yapabilirler. Evin belirli alanlarında, koridorlarında gidip gidip gelebilirler. Kol, bacak, bel germe hareketlerini evde kendileri de pratik olarak yapabilirler. Yani sebze, meyve, spor ve uyku olmak üzere bu dörtlü çok önemli" diye konuştu.