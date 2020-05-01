Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2020 22:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 22:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği lar kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'in Çeşme ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Yunan sahil güvenliği itti Türkiye kurtardı

    'in Çeşme ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çeşme Boğaz Adası'nda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına geri itilen bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirildi.

    Görevlendirilen 3 bot ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi tarafından 10 ve 4 uyruklu olmak üzere 3'ü çocuk 14 sığınmacı kurtarıldı.

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri