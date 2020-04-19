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    • 19.04.2020 10:13
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    Türk karasularını ihlal eden Yunan botu Güvenliği'ni görünce böyle kaçtı!

    'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan lerine Güvenlik botları müdahale etti. Türk Sahil Güvenliği gören Yunanlılar işte böyle kaçtı.

    Yunan botu Türk Sahil Güvenliği'ni görünce böyle kaçtı!

    'in Ayvalık ilçesi açıklarında,Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen ların yardım talebinde bulunması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

    Bölgede 3 Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi.

    YUNAN GÜÇLERİ TÜRKİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI
    Denizde mahsur kalan 10 sığınmacı kurtarılırken karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

    Öte yandan, Yunan unsurlarının çıkarılması kameraya yansıdı.

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