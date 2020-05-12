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    • 12.05.2020 10:16
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    Bilim insanları ilk kez açıkladı: Sakın bunu yapmayın! üzerinde 72 saat yaşıyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 4 milyon kişiye bulaşırken 300 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs sonrası eve kapanan vatandaşlar bazı siparişlerini kargo yoluyla getirmeye başladı. Ancak ’de yapılan bir araştırma kargoların tehlikesini gözler önüne serdi. İngiltere'de üç üniversitede düzenlenen ortak araştırma, corona virüsünden korunmak için eve teslim edilen kargoların üç gün boyunca dokunulmadan muhafaza edilmesi gerektiğini savunuyor.

    Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aylar geçmesine rağmen alınacak önlemlerle ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor.

    Türkiye'de de sıklıkla gündeme gelen kargolarla ilgili önemli bir araştırma İngiltere'nin Bath, Bristol ve Southampton üniversiteleri tarafından ortak yürütüldü.

    Salgın sürecinde internetten alışverişin artmasıyla kargo teslimatlarının da patlama yaptığı belirtilen araştırmada, bu alanda alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

    CANLI KALABİLİYOR
    Eve gelen paket veya kutuların en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ifade edilen araştırmada, virüsün bu tip yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği vurgulandı.

    Uzmanlar, "Teslim edilen ürün, üç gün boyunca ayrı bir dolapta ya da dışarıda bekletildiğinde virüs ölmüş olur. Bu sayede risk en düşük seviyeye indirilir. Eğer üç gün, kullanacağınız ürün için mümkün değilse, yapabildiğiniz en uzun süre bile riski düşürmede etken olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bilim insanları ilk kez açıkladı: Sakın bunu yapmayın! Koronavirüs üzerinde 72 saat yaşıyor!
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