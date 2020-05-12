Uzmanlar, "Teslim edilen ürün, üç gün boyunca ayrı bir dolapta ya da dışarıda bekletildiğinde virüs ölmüş olur. Bu sayede risk en düşük seviyeye indirilir. Eğer üç gün, kullanacağınız ürün için mümkün değilse, yapabildiğiniz en uzun süre bile riski düşürmede etken olacaktır" ifadelerini kullandı.