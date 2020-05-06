Kara,Deniz ve Hava Harp Okulları'ndaki FETÖ'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı.





Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.



Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı fezlekede, 12'si tutuklu 19 doktorlara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor. Fezlekede, 2013 yılında okula giremeyen 33 öğrenci müşteki sıfatı ile yer aldı.