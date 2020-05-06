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    : elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak! soruşturmasında fezleke tamamlandı

    haberi... elebaşı ’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

    İlk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak

    Kara,Deniz ve Okulları'ndaki 'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi.

    elebaşı 'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı soruşturmasında fezleke tamamlandı.

    Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi. FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.

    Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı fezlekede, 12'si tutuklu 19 doktorlara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor. Fezlekede, 2013 yılında okula giremeyen 33 öğrenci müşteki sıfatı ile yer aldı.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak! Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı
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