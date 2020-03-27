Bugünkü
Takvim

Son dakika: hain darbe girişiminde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen 'ye ağırlaştırılmış müebbet!

Son dakika haberleri... 'nün () 2016'daki darbe girişiminde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen hakkında ağırlaştırılmış cezası talep edildi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 16:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22
ABONE OL
15 Temmuz'da alçak uçuş yapmıştı! Cezası belli oldu!

'nün () 2016'daki darbe girişiminde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen hakkında ağırlaştırılmış cezası talep edildi.

Balıkesir 2'nci görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: 15 Temmuz hain darbe girişiminde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye ağırlaştırılmış müebbet!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri