

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıkladı. Yaklaşık 650 sayfalık gerekçeli kararda, Hava Harp Okulu'na yerleştirilen FETÖ üyelerinin ellerine ateşli silahlar verilerek İstanbul'a yollandıkları, örgüt mensuplarının darbe gecesi şehri kana bulamak istedikleri ve darbeci rütbeli askerlerin emirleri altında örgüt bilinciyle hareket ettikleri kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, sanıkların duruşmalardaki tavır ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezalar müebbet hapse indirilmişti.





Mahkeme, olay zamanında er olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Burak Tüfekçi ve Vural Tunçkıran hakkında, eylemleri yönünden kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın gerekçesi tamamlandı. Yaklaşık 400 sayfalık gerekçeli kararda sanıklar hakkındaki deliller teker teker anlatıldı. Sanıkların savunmalarına yer verildi.

Sanıkların 15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri eylemler değerlendirildi.

Kararda, 15 Temmuz gecesi saat 21:30 sularında çadırlarda bulunan hava harp okulu öğrencilerinin yat içtimasının alındığı, bu sırada Zülküf Şahin, Faruk Özdemir, Ali Akçay, Mesut Metin Kazancı, Harun Ay, Burhanettin Koyuncu'nun çadırlar bölgesinde semaver yaktıkları ve çay içtikleri, bu sırada yüzbaşı Fatih Aksoy'un da bulunduğu yerde Hüseyin Ergezen'in Yalova Hava İndirme Alayını aradığı anlatıldı.

Kurmay Binbaşı Ferhat Günay ile görüşmek istediği, Ferhat Günay'ın orada olmaması üzerine telefonu Kurmay Binbaşı Gazi Odacı'nın aldığı ve tüm darbe dosyalarına göre darbe girişimini saat 03:00 sıralarında planlanması, planlamanın değişerek girişimin erkene çekilmesi dolayısıyla Hüseyin Ergezen'in erken çıkış emrini Binbaşı Gazi Odacı'ya ilettiği kaydedildi.

Bunun üzerine Gazi Odacı'nın saat 22:21'de kol komutanı olan Kurmay Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı'yı aradığı, Gazi Odacı ile Mesut Metin Kazancı'nın 24 saniyelik görüşmesinde Binbaşı Gazi Odacı'nın hava harp okulu öğrencilerinin içtimaya çağrılması hususunda emir verdiği belirtildi. Darbe kalkışmasının saatinin geriye çekilmesi nedeniyle harp okulu öğrencilerinin hızlı bir şekilde içtima alanında hazır bulunduruldukları, önceden belirlenen listelerin 2. Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Ali Akkaş, 3. Filo Komutanı Gazi Odacı ve 4. Filo Komutanı Ferhat Günay'ın emir ve komutası altında bulunan kol ve takım komutanları tarafından tam teçhizatlı askeri öğrencilerin hazır bulunduruldukları ve tespit edilen askeri öğrencilerin listeler halinde isimlerinin okunduğu kaydedildi.





HER OTOBÜSE 2 SANDIK G3 MERMİSİ

Askeri öğrencilerin tam teçhizatlı bir şekilde otobüslere bindirildiği, her otobüse 2 sandık G3 mermisi dağıtıldığı, Mesut Metin Kazancı, Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun MP-5 uzun namlulu silah aldıkları, 8 otobüse askeri öğrencilerin ve başlarında bulunan komutanların bindiği anlatıldı. 2 sandık mermi dağıtılması dolayısıyla Harbiyeli öğrencilere onlarca G3 mermisi dağıtıldığı, 8 otobüs ve midibüslerin saat 23:45 ile 00:07 saat dilimi içerisinde peş peşe çıktıkları anlatıldı.

Otobüslere Hava Harp Okulu öğrencilerinin bindirilmeleri esnasında verilen emir ve hazırlık üzerine Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda bir helikopterin hazır edildiği, 20 kadar 1. sınıf Harbiyeli öğrencinin çıkış istikametinden geri döndürülerek helikopter pistine götürüldükleri, helikoptere 1. sınıf Harbiyeliler olan Halil İbrahim Akkuş, Furkan Deniz, Muhammet Harun Ekiz, Nuh Meral, Taha Yasin Türedi, Mustafa Aydoğan, Serhat Köktaş, Uğur Güneri, Muhammed Taha Neiyi ve başlarında Yüzbaşı Fatih Aksoy olacak şekilde helikoptere binildiği belirtildi. Söz konusu helikopterin saat 00:00 sularında İstanbul Hava Harp Okulu'na gitmek üzere havalandığı, bu sırada 2. Filo Komutanı Ali Akkaş'ın Kurmay Yüzbaşı Fatih Aksoy'a Atatürk hava limanı VIP kısmına iniş yapmaları hususunda mesaj çektiği, ancak Fatih Aksoy'un bu mesajı havada okumaması üzerine Hava Harp Okulu'na iniş yaptıkları anlatıldı.

Ali Akkaş ile yapılan görüşme neticesinde helikopterle yeniden havalanarak Atatürk Havalimanı VIP bölümüne iniş yaptıkları, akşam saatlerinde ve gündüzleyin kendi imkanlarıyla Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan İstanbul Hava Harp Okuluna intikal eden, İstanbul'da olup Üsteğmen Oğuzhan Günaydın'ın whatsapp grubundan çağrısı üzerine hava harp okulunda toplanan, hava harp okulunda bulunan askeri öğrenci ve emir komuta kademesindeki rütbeli askerlerin Atatürk Hava Limanı VIP bölümünden helikopterlerle havalanarak Vodafone Arena, Casper Plaza ve TRT Ulus binasına inip TRT Ulus binası ve Digiturk binasının yayınlarını başlangıçta kontrol etmek, sonrasında ise olayların kendilerine göre tersine gelişmesi üzerine yayınları kesmek kastıyla söz konusu binaları işgal eyleminde bulundukları anlatıldı.

Saat 19:00 sularında Hüseyin Ergezen ile uçakla İstanbul'a gelen 5. Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın içinde bulunduğu askeri ekibin Atatürk Hava Limanı Kulesini ele geçirmek için hava limanı baskınında işgal eyleminde yer aldıkları kaydedildi.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NE GİTTİLER

Kararda, üsteğmen Ali Akçay, Astsubay Hayati Gültekin, 1 er ve 50 2. sınıf askeri öğrencinin bulunduğu otobüsün önden giderek Boğaziçi Köprüsü'ne ulaştığı, köprünün kesilmesi ve köprü geçilerek hedef belirledikleri noktaya ulaşmalarının imkânsız olması nedeniyle Boğaziçi'nde yaşanan çatışma olaylarına katıldıkları anlatıldı.

Kararda, Osman Gazi Köprüsü geçildikten sonra halkın darbe karşıtı tepkisiyle karşılaşılınca Mesut Metin Kazancı'nın emretmesi üzerine ilgili otobüste bulunan sanık öğrencilerin mermi dolu şarjörleri silahlara taktıkları, bu sırada yapılan görüşme ve mesaj içeriklerine göre insan ve araç trafiğinin yoğunlaştığı, söz konusu midibüs ve otobüste bulunan askeri personel ve sanık öğrenci grubuna halktan darbe karşıtı söylemlerin olduğu, trafiğin ilerlemediği, saat 02:26:01'de Astsubay Hayati Gültekin'in Boğaziçi Köprüsünde olayların olduğu, hedeflenen noktaya geçiş imkanının olmadığını söylemesi üzerine sanıkların istikamet değişikliği yaparak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine yöneldikleri ve yavaş yavaş ilerlemeye başladıkları, Hekimbaşı Mahallesi, Molla Gürani Viyadüğüne 200 metre kalacak kadar bir noktaya geldikleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç ve insan trafiğinin yoğun olması sebebiyle durmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Halktan kendilerine yönelik yoğun bir tepkinin olduğu, bunun üzerine sanıkların ve söz konusu rütbeli askerlerin araç içerisinde kaldıkları, bu sebeple dışarıya çıkmadıkları ve işgal için belirledikleri hedefe ulaşamadıkları belirtildi.





GÖRÜNTÜ DETAYI

Kararda, Yalova Hava Meydan Komutanlığında kalan askeri öğrencilerin başında 1. Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler'in kaldığı, hedeflenen noktalara takviye güç olarak sevk etmek istedikleri sabah saat 04:00'e kadar hazır olarak beklettikleri Astsubay Hayati Gültekin'in Boğaziçi Köprüsünde harbiyeli öğrencilerin vurulmasına ilişkin olay yeri video kaydını Üsteğmen Faruk Özdemir'e göndermesi ve Binbaşı Mehmet Gürler'in söz konusu görüntüleri izlemesi, Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen ile yapmış olduğu görüşme ve verilen emir üzerine Yalova Hava Meydan Komutanlığında kalan Harbiyeli öğrencilere yat emrini verdiği anlatıldı.

Kararda, toplanma ve otobüslere binme aşamasında ve devamında örgütsel faaliyet kapsamında işlenen anayasayı ihlal suçuna ilişkin ülke genelinde darbe teşebbüsünün icra edildiğinden haberdar oldukları anlaşılan silahlı sanıkların herhangi bir itirazda ve itaatsizlikte bulunmaksızın tam bir fikir ve eylem birliği içinde rütbeli askerler Burhanettin Koyuncu, Mesut Metin Kazancı ve Harun Ay'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri kaydedildi.

FETÖ ÖĞRENCİLERE RÜTBELİLER KADAR GÜVENMİŞ

50 tane Harbiyeli sanık olan araçta sadece 1 tane rütbeli asker ve 20 tane harbiyeli sanık olan araçta sadece 2 tane rütbeli asker bulunmasının da harbiyeli sanıklara darbeci askerler tarafından duyulan örgütsel güveni ve darbeci rütbeli askerlere harbiyeli sanıklarca gösterilen örgütsel sadakatı işaret ettiği, adı sayılan harbiyeli sanıkların örgüt mensupluğuna dair elde edilen deliller, sanıkların büyük çoğunluğunun örgütün askeri mahrem yapısında yer aldığının anlaşılması, darbe teşebbüsünün başarıya ulaşması bakımından örgütün yaptığı hazırlıklar kapsamında eyleme katılacak olanların itina ile seçilmesi, çok az sanık istisna olmak üzere sanıkların önceden belirlenen listeler halinde adlarının okunarak özellikle seçilmeleri, listede adı olup da nöbet görevini icra edenlerin dahi acilen nöbet değişikliği/iptali yapılarak otobüse bindirilmesi anlatıldı.

ÖRGÜT TARAFINDAN ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞLER

Listede olmayıp da kampta otobüse binmek isteyen öğrencilerin ise talebinin reddedilmesi dolayısıyla darbe komuta merkezinin darbe teşebbüsüne katılan askeri öğrencileri ayrıca ve özellikle seçtiğinin anlaşılması, Osman Gazi Köprüsü'nü geçtikten sonra halkın darbe karşıtı tepkilerinin artması üzerine komutanının emriyle mermi dolu şarjörlerin silahlara takılması, birden fazla farklı yerde halkın engellemesine rağmen sanıkların amaçladıkları hedefe varmak için yola devam etmesi ve yolların tamamen kapanması yani fiili imkansızlık oluşuncaya kadar bunda ısrar etmeleri, sanıkların Kavacık Mevkiinde hemen teslim olmayıp saatlerce başlarındaki darbeci rütbeli askerlerin emir ve komutasında örgüt bilinciyle hareket ettikleri belirtildi.

Kararda, darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılması üzerine polise teslim oldukları, sanık savunmalarında da geçen halkın tepkisi, İstanbul'da kalkan helikopterler gibi hususlara nazaran darbe teşebbüsünden başından beri haberdar olan sanıkların adı geçen darbeci rütbeli askerleri engelleme imkanı varken bundan imtina ederek darbe teşebbüsüne açıklanan eylemleriyle katıldıkları ve darbe teşebbüsüne dair icra hareketlerinin içerisinde bilerek ve isteyerek fiilen yer aldıkları, sanıkların suç işlenirken konumlarına uygun kendilerine iş bölümü çerçevesinde verilen görevi icra ettikleri ve iştirak iradesi ile katıldıkları kaydedildi. ATAKAN IRMAK / SABAH



