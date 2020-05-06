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    'de emniyet ve 'ten ortak operasyon: 'lı terörist yakalandı

    terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, Bölge Başkanlığı ve tarafından düzenlenen operasyonda metropol illerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist yakalandı. Teröristin çantasında uzaktan kumandalı 2 ele geçirildi.

    Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon!

    Terör örgütü /'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, Bölge Başkanlığı ve tarafından düzenlenen operasyonda metropol illerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist yakalandı.

    UZAKTAN KUMANDALI 2 PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
    Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün ilimizdeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve MİT Bölge Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde; ülkemizde metropol şehirlerde PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye ülkesinden ilimiz Mardin'e yasadışı yollarla geçiş yapan terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir 1 şahıs ile birlikte kullanılmaya hazır vaziyette siyah çanta içerisinde toplamda 3.418 gr patlayıcı olan cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili iki 2 adet uzaktan kumandalı patlayıcı madde 06.05.2020 tarihinde Kızıltepe ilçesinde yakalanmıştır" denildi.

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