Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.05.2020 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 18:14
    ABONE OL

    güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi

    , sosyal medya hesabından üç bakanlık çalışanının hastalığını yendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Bakanlık güzel haberi duyurdu

    , 3 bakanlık çalışanının ü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri