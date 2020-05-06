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    • 06.05.2020 12:37
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    açıkladı: 'nin Ovacık ilçesi kırsalında 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... ndan yapılan açıklamaya göre 'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen da 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    PKK'ya darbe üstüne darbe! Bakanlık açıkladı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ve 'de son 2 günde düzenlenen larda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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