Corona ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? 6 Mayıs koronavirüs Türkiye tablosu son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs Türkiye geneli son durum verilerini merak eden vatandaşlar "Corona ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?" sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Peki, 6 Mayıs koronavirüs Türkiye tablosu son durum nedir? İşte detaylar...
CORONA ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs Çarşamba günü vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
"TÜRKİYE'MİZ İLK DÖNEMİ TAMAMLAMIŞTIR"
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca şöyle devam etti:
"Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür. Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük.
"MÜCADELEMİZ İÇİN FİKİR VERECEK BU İSİM 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'TIR"
"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz." diyen Bakan Koca, 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." ifadelerini kullandı.
150 BİN KİŞİ TARANACAK
Sağlık Bakanı Koca, TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranacağını bildirdi.
"DAĞITIM YAPILAN MASKE SAYISI 160 MİLYONU BULDU"
Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:
"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak."
"RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER AÇILMAYACAK"
Sağlık Bakanı Koca, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" şeklinde konuştu.
FUTBOL LİGLERİNİN BAŞLAMASI
Sağlık Bakanı Koca, "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur." dedi.