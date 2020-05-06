Corona ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? 6 Mayıs koronavirüs Türkiye tablosu son durum!

150 BİN KİŞİ TARANACAK

Sağlık Bakanı Koca, TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranacağını bildirdi.

"DAĞITIM YAPILAN MASKE SAYISI 160 MİLYONU BULDU"

Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak."