Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/lmVGeXYFzE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020