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    • 05.05.2020 18:08
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    Son dakika: açıkladı: bölgesinde imha edildi

    Son dakika haberi... Milli , bölgesinde / tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın () imha edildiğini duyurdu.

    Kalleş tuzak son anda engellendi

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi
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