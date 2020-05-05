



'YALAN BEYANDA BULUNDUĞU' GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSU

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi. Bunun üzerine Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.