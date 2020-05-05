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    : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı bilançoyu duyurdu! Yurt dışında kaç Türk ten hayatını kaybetti?

    habeirne göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Yurt dışında kaç Türk koronadan hayatını kaybetti?

    Dışişleri Bakanı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
    Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğu görüldü.
    Yardım isteyen vatandaşlarımıza çok hızlı dönüş yaptık.
    Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı arttı.
    (Yurt dışında) Maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cenazelerin büyük bölümünü Türkiye'ye getirdik.
    Birçok ülkenin yapamadığı operasyonlar yaptık.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı bilançoyu duyurdu! Yurt dışında kaç Türk koronavirüsten hayatını kaybetti?
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