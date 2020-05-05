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    • 05.05.2020 13:08
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    'den Başkan Erdoğan'a "idam" tehdidinde bulunan 'na çok sert tepki

    Son dönemde CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin darbe tehdidi yapmasının ardından şimdi de Evrensel Gazetesi yazarı , Başkan Erdoğan'ı hedefe alan biz yazı yazdı. Zarakolu, Başkan Erdoğan'ı idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile kıyaslarken "Makus kaderden kaçış yok" dedi. Alçak yazıya tepki çığ gibi büyürken, Sözcüsü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çelik, "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.

    AK Parti'den alçak darbe ve idam tehdidine çok sert tepki

    sözcüsü Almanya'dan yayın yapan isimli sitede yayınlanan alçak yazı hakkında bir açıklama yaptı. Kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.

    Ömer Çelik'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

    DEMOKRASİMİZE SALDIRIYORLAR
    Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldıyor. Şimdi "Yassıada rejimi"ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer "Yassıada zihniyeti"ni hayata geçirmektir.

    TARİHLERİ BOYUNCA BUNU YAPTILAR
    Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur.

    ONURSUZLUK PEŞİNDE KOŞUYORLAR
    Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. "Yassıada rejimi" bir daha asla bu topraklarda varolamayacak.

    Haberler Güncel AK Parti'den Başkan Erdoğan'a "idam" tehdidinde bulunan Ragıp Zarakolu'na çok sert tepki
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