AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Almanya'dan yayın yapan Artı Gerçek isimli sitede yayınlanan alçak yazı hakkında bir açıklama yaptı. Kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

DEMOKRASİMİZE SALDIRIYORLAR

Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldıyor. Şimdi "Yassıada rejimi"ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer "Yassıada zihniyeti"ni hayata geçirmektir.

TARİHLERİ BOYUNCA BUNU YAPTILAR

Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur.

ONURSUZLUK PEŞİNDE KOŞUYORLAR

Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. "Yassıada rejimi" bir daha asla bu topraklarda varolamayacak.