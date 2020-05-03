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    • 03.05.2020 22:42
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    Son dakika: 'nın '' uygulamasında yeni güncelleme: Maske kodu gelecek

    Son dakika haberine göre, 'nın hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

    Maske kodu uygulamaya gelecek!

    nca, yeni tip le (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

    Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

    UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR
    Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

    Hastane, eczane, market gibi yerler de gösteriliyor

    Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

    Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

    Kaynak: TRT Haber

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni güncelleme: Maske kodu gelecek
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