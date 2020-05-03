ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINDA YENİ UYGULAMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlar, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecekler.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.

Bunun iki yönlü faydası olacak. Vatandaşın maskeye ulaşım hızını artırmış olacağız. Eczanelerimizdeki yoğunluğu azaltacağımız için bulaş riski de azalacak. Bu da ciddi bir katkı sağlayacak.