İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası için vatandaşa çağrı: Rehavete kapılmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.

Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.



Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020

REHAVETE KAPILMAYALIM

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerine yer verdi.