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    • 03.05.2020 22:41
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    İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası için vatandaşa çağrı: Rehavete kapılmayalım

    sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım." ifadelerini kullandı.

    Soylu'dan vatandaşa çağrı

    sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu.

    REHAVETE KAPILMAYALIM
    Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadelerine yer verdi.

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