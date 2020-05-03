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    • 03.05.2020 22:57
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    Son dakika: Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

    Son dakika haberine göre, Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

    Polis okullarıyla ilgili flaş karar!

    Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

    Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."

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