Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçağıyla gönderiliyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından uçak yola çıktı.





"55 FARKLI ÜLKEYE MALZEME DESTEĞİ VERDİK"

Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydetmişti.

Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor." diye konuşmuştu.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadelerine yer verildi.







DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yardım kolilerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözlerine yer verildi.



