Türkiye , hem salgını alt etti. Hem de onlarca ülkenin imdadına yetişti.

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Ankara Büyükelçisi David Satterfield ABD adına teşekkür etti:Kolilerin üzerine Mevlana'nın sözüne yer verildi: Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.ile mücadelede bütün dünyaya örnek olan Türkiye, yine zirvede... 105 ülkenin yardım talebinde bulunduğu Türkiye, AB ülkelerinin birbirlerine sırt döndüğü günlerde tarihi adımlar attı. Türkiye, Çin başta olmak üzere pandeminin en çok görüldüğü İtalya'ya kadar 55 ülkeye yardım elini uzattı. Teşekkür ettiler.olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın süper gücü ABD'ye de yardım elini uzattı. Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesini götüren TSK'nın nakliye uçağı, ABD'ye ulaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına Türkiye'ye cömert medikal ekipman ve elzem malzemeler nedeniyle teşekkür ederim" dedi.İRAN: Bin tanı kiti, 4 bin 500 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N 95 maske, 78 bin üç katlı malzemeÇİN: Bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske , bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet, 200 bin koruyucu maske