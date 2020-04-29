Türkiye, hem salgını alt etti. Hem de onlarca ülkenin imdadına yetişti. Dün de ABD'ye askeri uçakla yardım gönderdi.
Ankara Büyükelçisi David Satterfield ABD adına teşekkür etti: Türkiye'nin cömert medikal bağışına teşekkür ediyorum.
Kolilerin üzerine Mevlana'nın sözüne yer verildi: Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.
SÜPER GÜCE SÜPER YARDIM
Coranavirüs ile mücadelede bütün dünyaya örnek olan Türkiye, yine zirvede... 105 ülkenin yardım talebinde bulunduğu Türkiye, AB ülkelerinin birbirlerine sırt döndüğü günlerde tarihi adımlar attı. Türkiye, Çin başta olmak üzere pandeminin en çok görüldüğü İtalya'ya kadar 55 ülkeye yardım elini uzattı. Teşekkür ettiler.
Son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın süper gücü ABD'ye de yardım elini uzattı. Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesini götüren TSK'nın nakliye uçağı, ABD'ye ulaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına Türkiye'ye cömert medikal ekipman ve elzem malzemeler nedeniyle teşekkür ederim" dedi.
İşte Türkiye'nin yardımlarından bazıları:
İRAN: Bin tanı kiti, 4 bin 500 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N 95 maske, 78 bin üç katlı malzeme
BULGARISTAN: 50 bin tıbbi malzeme, 100 bin koruyucu giysi, 100 bin koruyucu gözlük
ÇİN: Bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske , bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet, 200 bin koruyucu maske
İTALYA: 100 bin adet cerrahi malzeme, 100 bin adet pudrasız vinil eldiven, 20 bin adet N149 maske, bin 500 adet koruyucu maske, bin 500 adet koruyucu gözlük
Ankara Büyükelçisi David Satterfield ABD adına teşekkür etti: Türkiye'nin cömert medikal bağışına teşekkür ediyorum.
Kolilerin üzerine Mevlana'nın sözüne yer verildi: Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.
SÜPER GÜCE SÜPER YARDIM
Coranavirüs ile mücadelede bütün dünyaya örnek olan Türkiye, yine zirvede... 105 ülkenin yardım talebinde bulunduğu Türkiye, AB ülkelerinin birbirlerine sırt döndüğü günlerde tarihi adımlar attı. Türkiye, Çin başta olmak üzere pandeminin en çok görüldüğü İtalya'ya kadar 55 ülkeye yardım elini uzattı. Teşekkür ettiler.
Son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın süper gücü ABD'ye de yardım elini uzattı. Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesini götüren TSK'nın nakliye uçağı, ABD'ye ulaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına Türkiye'ye cömert medikal ekipman ve elzem malzemeler nedeniyle teşekkür ederim" dedi.
İşte Türkiye'nin yardımlarından bazıları:
İRAN: Bin tanı kiti, 4 bin 500 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N 95 maske, 78 bin üç katlı malzeme
BULGARISTAN: 50 bin tıbbi malzeme, 100 bin koruyucu giysi, 100 bin koruyucu gözlük
ÇİN: Bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske , bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet, 200 bin koruyucu maske
İTALYA: 100 bin adet cerrahi malzeme, 100 bin adet pudrasız vinil eldiven, 20 bin adet N149 maske, bin 500 adet koruyucu maske, bin 500 adet koruyucu gözlük