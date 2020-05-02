Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2020 08:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2020 08:04
    ABONE OL

    : ve Cezayir'den getirilen 373 kişi 'daki yurtlarda ya alındı

    haberine göre ve Cezayir'den getirilen 373 kişi, virüs tedbirleri kapsamında 'daki öğrenci yurtlarında ya alındı.

    Yüzlerce kişi Şanlıurfa'da karantinada
    'ya 100'ü 'tan kara yoluyla, 273'ü de Cezayir'den hava yoluyla getirilen kişiler, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki öğrenci yurduna götürüldü. Burada sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tek tek sağlık kontrollerinden geçirilen 299'u Türk 373 kişi, 14 gün boyunca ya alınacakları yurt odalarına yerleştirildi.



    Bütün ihtiyaçları valilik koordinasyonunda, ilgili kamu kuruluşlarca karşılanan vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmemesi durumunda memleketlerine uğurlanacak.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki yurtlarda karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri