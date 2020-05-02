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    • 02.05.2020 11:48
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    Darbe imasında bulunan ve Kaftancıoğlu'na uyarı: Bu sefer o kadar rahat kurtulamazsınız!

    'nin deyimiyle "'yi ele geçiren" ve 'nun darbe imasında bulunduğu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Skandal ifadeleri bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Yeni bir ayaklanmanın peşinde misiniz?" diye sorduğu darbe yanlılarına, "Bu sefer belediye reisinin evinde terlikleri giyip çayınızı içerken maç izler gibi televizyondan izleyemezsiniz ama... Sizi o kadar rahat bırakmazlar..." uyarısında bulundu.

    Bu sefer o kadar rahat kurtulamazsınız!

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Veya başka bir şekilde" adlı köşe yazısı:

    Son günlerde bir kısım muhalefet, deyim hoş kaçmayacak ama, gemi azıya aldı.
    Çok sertleştiler.
    Hatta zıvanadan çıktılar. Kafayı yediler.
    Bayram değil seyran değil, seçime de üç yıl var.
    Bunda, virüs salgınından umdukları felaketi elde edememiş olmanın hayal kırıklığı ve öfkesi mi rol oynuyor?
    Yoksa bir yerlerden bir "işaret" mi aldılar?
    Hani, kodesteki 'cülere moral vermek için atılan "hocaefendi istihareye yatmış, rüyasını görmüş, önümüzde hafta çıkıyorsunuz" kıtırları gibi mi?


    Sertleşenlerden bazıları, 'yi ele geçirmiş olan siyasi çetenin (deyim 'ye aittir) elemanlarından Engin Özkoç, ve .
    "Saraydakini devireceğiz" gibi beylik abuklamalarıyla Özkoç ve Özel ciddiye alınacak adamlar değil ama tehlikeli bir kadın. 'a kurduğu kumpasla da bunu kanıtladı.

    ***

    Canan Hanım, savcılıkta ifade verdikten sonra ayağının tozuyla çıktığı bir amigo kanalında söyledi, "erken seçimle veya başka bir şekilde" iktidar devrilecekmiş.
    Bu yalnız bir iktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliği olacakmış.
    Yani seçimi kazanacaklar, anayasayı değiştirecekler, parlamenter sisteme geri dönecekler. Tamam, anladık. Haklarıdır, söylerler. Kazanırlarsa yaparlar.
    Tayyip Erdoğan onların istediği zaman ve zeminde e gider (umutlarından biri de bu), kaybeder, onu da anladık. Hayal kurmaktan vergi almıyorlar, istedikleri gibi düşlesinler.

    Fakat ne demektir "veya başka bir şekilde"?
    Ne demektir Canan Hanım?
    Hangi şekilde?
    Kimsenin tanımadığı "Althusserci" entellerimizin satmayan dergilerinde söylemiş oldukları gibi "gerekirse demokrasi dışı yollardan" mı?
    İşe bakın, tam da aynı sıralarda İstanbul Belediyesi dergimsi-kitabımsı bir şey yayınlıyor ve demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını söylüyor...
    Nedir hesabınız?
    Yalnızca kendi tayfanıza moral vermek için mi yapıyorsunuz bunu?
    Yoksa usul usul bir şeyler mi hazırlanıyor?
    Yeni bir Gezi ayaklanması mı?


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