İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Veya başka bir şekilde" adlı köşe yazısı:



Son günlerde bir kısım muhalefet, deyim hoş kaçmayacak ama, gemi azıya aldı.

Çok sertleştiler.

Hatta zıvanadan çıktılar. Kafayı yediler.

Bayram değil seyran değil, seçime de üç yıl var.

Bunda, virüs salgınından umdukları felaketi elde edememiş olmanın hayal kırıklığı ve öfkesi mi rol oynuyor?

Yoksa bir yerlerden bir "işaret" mi aldılar?

Hani, kodesteki FETÖ'cülere moral vermek için atılan "hocaefendi istihareye yatmış, rüyasını görmüş, önümüzde hafta çıkıyorsunuz" kıtırları gibi mi?



Sertleşenlerden bazıları, CHP'yi ele geçirmiş olan siyasi çetenin (deyim Muharrem İnce'ye aittir) elemanlarından Engin Özkoç, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu.

"Saraydakini devireceğiz" gibi beylik abuklamalarıyla Özkoç ve Özel ciddiye alınacak adamlar değil ama Canan Hanım tehlikeli bir kadın. Fahrettin Altun'a kurduğu kumpasla da bunu kanıtladı.

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Canan Hanım, savcılıkta ifade verdikten sonra ayağının tozuyla çıktığı bir amigo kanalında söyledi,iktidar devrilecekmiş.Bu yalnız bir iktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliği olacakmış.Yani seçimi kazanacaklar, anayasayı değiştirecekler, parlamenter sisteme geri dönecekler. Tamam, anladık. Haklarıdır, söylerler. Kazanırlarsa yaparlar.Tayyip Erdoğan onların istediği zaman ve zeminde erken seçim e gider (umutlarından biri de bu), kaybeder, onu da anladık. Hayal kurmaktan vergi almıyorlar, istedikleri gibi düşlesinler.

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Fakat ne demektirNe demektir Canan Hanım?Hangi şekilde?Kimsenin tanımadığıentellerimizin satmayan dergilerinde söylemiş oldukları gibiİşe bakın, tam da aynı sıralarda İstanbul Belediyesi dergimsi-kitabımsı bir şey yayınlıyor ve demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını söylüyor...Nedir hesabınız?Yalnızca kendi tayfanıza moral vermek için mi yapıyorsunuz bunu?Yoksa usul usul bir şeyler mi hazırlanıyor?Yeni bir Gezi ayaklanması mı?