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    • 02.05.2020 11:18
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    'den, "'den 'ye sağlık yardımı" iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... Genel Başkanvekili , 'den 'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" dedi.

    ABD, YPG'ye sağlık yardımı yaptı mı?

    Genel Başkanvekili , özel bir TV kanalının canlı yayınında sorularını yanıtladı.

    Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    'nin terör örgütü 'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler.

    Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.



    Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.

    Haberler Güncel AK Parti'den, "ABD'den YPG'ye sağlık yardımı" iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması
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