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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    'li 'nun darbe tehdidine sert tepki

    Başkanı , “Bir le veya başka bir şekilde” dedi. ’den cevap geldi: Haberin olsun, Boğaz bu mevsim serindir

    Darbe tehdidine sert tepki
    CHP Özgür Özel'in, hükümete yönelik tehditlerinin ardından Başkanı da skandal açıklamalar yaptı. "Bir erken le veya başka bir şekilde. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum" diyen Kaftancıoğlu'na tepki yağdı.

    İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Milletimiz bu en son yelteneni 'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" cevabını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş da, "CHP, AK Parti'yi 'başka bir şekilde' indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da 'başka bir şekli' deneyenlerin sonu malum" dedi.







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