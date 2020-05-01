CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, hükümete yönelik tehditlerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da skandal açıklamalar yaptı. "Bir erken seçimle veya başka bir şekilde. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum" diyen Kaftancıoğlu'na tepki yağdı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Milletimiz bu en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" cevabını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş da, "CHP, AK Parti'yi 'başka bir şekilde' indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da 'başka bir şekli' deneyenlerin sonu malum" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Milletimiz bu en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" cevabını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş da, "CHP, AK Parti'yi 'başka bir şekilde' indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz'da 'başka bir şekli' deneyenlerin sonu malum" dedi.