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    Son dakika: görevlilerinin deşifresi soruşturmasında flaş gelişme! Birgün yazarı hakkında yakalama kararı

    Son dakika haberi... mensubu şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada firari durumda bulunan yazarı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Almanya’da yaşayan Acarer’in, hakkında çıkarılan son yakalama kararı ile 4 ayrı soruşturma ve davadan yakalaması bulunuyor. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberi...

    MİT mensubunu ifşa soruşturmasında flaş gelişme
    'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi mensubunun cenaze görüntülerine ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle tutuklanan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında firari olan 'nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan 'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



    MİT KANUNUNA MUHALEFET ETTİ
    Cumhuriyet Başsavcılığı, Acarer hakkında MİT kanununun 27'ci maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi inceleyen Sulh Ceza Hakimliği Acarer hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    4 AYRI YAKALAMA KARARI
    Acarer hakkında, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından yargılandığı 3 ayrı mahkeme tarafından hâlihazırda yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Acarer'in MİT şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili davada verilen son yakalama kararı ile bu sayı 4 oldu.



    SOSYAL MEDYADAN DEŞİFRE ETTİ
    Erk Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 22 Şubat 2020 tarihinde şehit MİT görevlilerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü soruşturma kapsamında şüpheli yapıldığı öğrenildi. Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer'in 7 Nisan 2017 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği ve SABAH'ın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgilere göre Almanya'da firari bir durumda bulunduğu öğrenildi.

    Abdurrahman ŞİMŞEK/SABAH

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