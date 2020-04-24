'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberin sahibi Hülya Kılınç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

8 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Savcılık, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberin sahibi Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. 8 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Şüpheliler MİT Kanunu'nun 27. Maddesi ile TCK'nın 329. Maddesi'nden (Gizli kalması gereken bilgileri açıklama) yargılanacak.

Edinilen bilgiye göre, mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi ardından yargılamanın başlaması bekleniyor.

Bilindiği gibi, Oda TV yaptığı haber ardından MİT kanunun 27. Maddesini çiğnemiş, bu madde kapsamında şüpheliler tutuklanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerin üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verileceği açıkça ifade ediliyor.

İŞTE O MADDE

MADDE 27 - (Değişik: 17/4/2014 - 6532/ 7 md.)

Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini(1) herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV adlı internet sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haberi hazırlayan Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu ifadeleri ardından 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kılınç'ın ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırmıştı. Pehlivan da ifadesi sonrası 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanmıştı.

ATAKAN IRMAK / SABAH