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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü!

    Son dakika haberi... Başkan , İstanbul 'nde tedavi gören hastalarla telekonferans yöntemiyle görüştü.

    Başkan , İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) 'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

    Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

    Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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