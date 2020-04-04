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Son dakika: mensubunu deşifre skandalına karışan tv çalışanlarının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika haberi... 'da şehit olan mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan TV Genel Yayın Yönetmeni , Oda TV Haber Müdürü ve muhabir 'ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

  • Güncel
  • 04.04.2020 15:08
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 15:23
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10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Nisan'da yapılan duruşmalı incelemeye, halen Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan , ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan savcılıkça tutuklulukların devamı talep edilen Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini talep ettiler.



MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme, şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delilerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kaçma ve saklanması husunda kuvvetli şüphe bulunması dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin uygulanmasını yeterli olmayacağı gerekçesiyle şüphelilerin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Gazetecilerin avukatlarından , mahkeme kararını sosyal medyadan paylaşarak duruşmaya çağrılmadıklarını ve karara itiraz edeceklerini belirttiler.

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