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    • 01.05.2020 12:48
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    virüs lerine uyan 'de 2 haftadır hiç vaka yok!

    'de virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi. lere uyulan kentte, son 2 haftadır testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.

    O ilde 2 haftadır hiç vaka yok!

    'de vatandaşlar, virüs leri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü.


    Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.

    Fırıncı İsmail Taşkın, işi dolayısıyla sokağa çıktığını belirterek, "İşimiz olduğu için mecburiyetten geliyoruz. Eğer işimiz olmasaydı bugün evde kalacaktık. Halkımızda evlerinde kalsın" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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