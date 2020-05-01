"HASTALARIMIZ İÇİN 16 ADET ÖZEL POLİKLİNİK KURDUK"

Korona virüsüne karşı 16 adet poliklinik kurduklarını ifade eden Başhekim Yiyit, "Korona virüsüne karşı 2 hastane binasında özel alanlar oluşturduklarını ifade eden Başhekim Nurettin Yiyit, "Yatırdığımız hastalarda 2 hastanede toplam 16 kovid polikliniği kurduk. Hastalığı ağır olmayan hastaları Çekmeköydeki binamıza aldık ama ek hastalığı olanlar için özelleşmiş kovid klinikleri kurduk örneğin nüroloji kovid, kadın doğum kovid gibi hastanın ek hastalığı hangi alanda ise uzman doktorlardan oluşan o bölüme yönlendiriyoruz. Her kliniğimizin günlük takibini yapan bir göğüs hastalıkları ve bir dahiliye uzmanı bulunmakta ve raporlarını tutuyor çalışmalarını yapıyor. Ayrıca her kliniğe bir akademisyen atadık ve kurulları düzenli yapılıyor. Özelleşmiş alt grup disiplin kurullarımız var. Erken ve ileri tedavileri Bakanlığımızın rehberlerimize uyum sağlıyoruz" dedi.