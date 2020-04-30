Oteller bu sene ne zaman açılacak? Sorusu yaz tatili planı yapan milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Yaz sezonunun açılmasına kısa bir zaman kala birçok kişi tatil yapmak için otellerin ne zaman açılacağını merakla arama motorlarından araştırmaya başladı. Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için tünelin ucundaki ışık göründü" sözleriyle açıkladığı normalleşme eylem planları ele alındı. Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.