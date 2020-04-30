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    • 30.04.2020 08:59
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    : den sağanak uyarısı | 30 Nisan Perşembe

    haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte 30 Nisan Perşembe yurt genelinde hava durumu raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

    Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



    Hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.



    Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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    Haberler Güncel Son dakika: Meteorolojiden sağanak uyarısı | 30 Nisan Perşembe hava durumu
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