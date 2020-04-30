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    • 30.04.2020 09:06
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    Son dakika: ’nın tepe kadrosundan itiraf: Mehmetçik adım adım ’e giriyor

    Son dakika haberi... Terör örgütü sözde tepe yöneticisi "" kod adlı terörist : Her yer asker, karakol, üs bölgesi ve istihbarat ağıyla kaynıyor. Türk ordusu adım adım ’e ilerliyor. Bölgeye hakim.

    Mehmetçik adım adım Kandil’e giriyor
    Aynı zamanda Oda TV yazarı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un da ağabeyi de olan, sözde Merkez Koe üyesi "" kod adlı terörist , örgütün yayın organına demeç verdi. Örgütün tepe yöneticisi terörist ifadesinde, MİT ve 'nın üst düzey yöneticileri hedef alan nokta operasyonlarıyla da çok ağır kayıplar verdiklerini itiraf ederek, 'ın MİT karargâhına dönüştüğünü anlattı. Nazlıkul, "Buraya onlarca Türk askeri karargâhı ve yüzlerce karakol inşa edilmesi, Türk devletine çalışan binlerce yerel muhbir ağının oluşması tehlikeli boyutlara ulaştı. Türk devleti her nokta operasyon öncesi mutlak anlamda istihbarat aldı, sonra da nokta saldırılarla onlarca komutanımızı, Zeki Şengali, Diyar Garip ve Tekoşer Zagros, KDP'nin MİT'e verdiği istihbaratla öldürüldü" dedi.



    KIRMIZI LİSTEDEYDİ, MAĞARADA KANSERDEN ÖLDÜ
    Öte yandan PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi. Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu. Kars'ın Kağızman ilçesinde de iki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.



    MİT TÜM ALANA HAKİM
    Türkiye'nin Kürt bölgesel yönetimiyle tam işbirliği sağladığını ve MİT'in bölgeye hakim olduğunu analtan terörist, "Şimdi 'e açılan Zini Werte'yi bu istihbarat merkezlerinden biri haline getirdiler. Türk devleti alan tutuyor, tuttuğu alanlardan çıkmıyor, yeni karakollar ve üs bölgeleri inşa ediyor. Özel kuvvetlerden ve komando taburlarından askerler konumlandırıyor. Her geçen gün bulunduğu bölgeleri çoğaltarak büyütürken, adım adım Kandil'e doğru ilerliyor. KDP bize alan daraltma operasyonlarına ön ayak oluyor. Bradost başta olmak üzere tüm alanlarda olduğu gibi şimdi de Zini Werte'ye yerleştiler" dedi. SABAH

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