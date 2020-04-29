Berber, AVM, seyahat yasağı okulların açılması için tarih verildi! Şehirler arası otobüs ve uçak seferleri başladı mı? Soruları milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Koronavirüs vakalarının azalması , ölüm sayısının her geçen gün daha da azalması sonrası normalleşme çalışmaları başladı. Hükümet , kapatılan yerlerin, okulların ve yasakların aşama aşama kaldırılması üzerine çalışmalarını sürdürürken Abdulkadir Selvi bugün 4 aşamada normalleşmeye dönüleceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Peki şehirler arası otobüs ve uçak seferleri başladı mı?
NOMALLLEŞME AŞAMA AŞAMA NASIL OLACAK?
Selvi kaleme aldığı yazısında normalleşmenin 4 Mayıs günü başlayacağını ve 4 aşamada hayata geçeceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı 'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması gündeme gelecek
İKİNCİ AŞAMA
İkinci aşama ise 27 Mayıs 2020 günü başlayacak ve 31 Ağustos 2020 'e kadar devam edecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Ülkeler arası seyahat yasağının da kademeli olarak kaldırılması bu süreçte olacak. Okullar bu süreçte hala kapalı olacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Üçüncü aşamada ise okullar açılacak ve devlet tam kapasite çalışmaya başlayacak.
1 Eylül 2020 günü başlayacak 3 'üncü aşamada öğrenciler okullarında olacak ve devlet çalışacak. 31 Aralık 2020 'de üçüncü aşama sona erecek:
SON AŞAMA
Dördüncü aşama ise 1 Ocak 2021 senesinde başlayacak ve gelişmelere göre ucu açık olacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunup bulunmaması en önemli etmen olacak. Eğer virüs aşısı ve ilacı bulunursa süreç normale dönecek.
İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK
Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
NERELER KAPALI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre, 31 ile giriş ve çıkışlar bir süre daha uzatıldı.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.
SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAR?
Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.
UÇAK SEFERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.
Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.