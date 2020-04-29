Kuaför, güzellik salonları, spor salonları, kafeler açıldı mı? Sorusu milyonların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bu anlamda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da müjde gelebilir. İlk olarak hükümet tarafından hazırlanan genelgeyle, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sırasında cumartesi ve pazar günleri iki saatliğine belirlenen kurallar çerçevesinde dışarı çıkabilmesine imkan tanınacağı belirtiliyor. Ancak söz konusu uygulamanın 15 Mayıs'tan sonra faaliyete geçeceği aktarılıyor.
KUAFÖRLER VE AVM'LER...
Kuaför, berber ve güzellik salonları için haziran başına işaret ediliyor. Bazı AVM'lerin bayram öncesi belirlenen kurallar çerçevesinde açılması değerlendiriliyor. İlk adımda koronavirüs vaka sayısının az olduğu illerdeki AVM'lerin açılacağı kaydediliyor.
OKULLAR MAYISTA AÇILABİLİR
Ayrıca bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede okulların ne zaman açılacağı konusu masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması konusunda iki tarihi değerlendiriyor. Okulların mayıs sonu ya da eylül ayında açılması gündemde. Bakanlık, öğrencilerin birinci dönemki başarıları üzerinden bir sınıf geçme planı üzerinde de duruyor. Yetkililer, öğrencilerin ikinci dönem uzaktan eğitim alması sebebiyle bir sınav sisteminin çok adil olmayacağını ifade ediyor. Yine telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması öngörülüyor. LGS imtihanı da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebilecek.
NOMALLLEŞME AŞAMA AŞAMA NASIL OLACAK?
Selvi kaleme aldığı yazısında normalleşmenin 4 Mayıs günü başlayacağını ve 4 aşamada hayata geçeceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı 'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması gündeme gelecek
İKİNCİ AŞAMA
İkinci aşama ise 27 Mayıs 2020 günü başlayacak ve 31 Ağustos 2020 'e kadar devam edecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Ülkeler arası seyahat yasağının da kademeli olarak kaldırılması bu süreçte olacak. Okullar bu süreçte hala kapalı olacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Üçüncü aşamada ise okullar açılacak ve devlet tam kapasite çalışmaya başlayacak.
1 Eylül 2020 günü başlayacak 3 'üncü aşamada öğrenciler okullarında olacak ve devlet çalışacak. 31 Aralık 2020 'de üçüncü aşama sona erecek:
SON AŞAMA
Dördüncü aşama ise 1 Ocak 2021 senesinde başlayacak ve gelişmelere göre ucu açık olacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunup bulunmaması en önemli etmen olacak. Eğer virüs aşısı ve ilacı bulunursa süreç normale dönecek.
İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK
Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
NERELER KAPALI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre, 31 ile giriş ve çıkışlar bir süre daha uzatıldı.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.
SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAR?
Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.