Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45'te meydana geldi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çüngüş, Malatya'nın Doğanyol ve Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2020
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 30.04.2020, 11:45:34 TSİ
Enlem : 38.4078 N
Boylam : 39.1910 E
Derinlik : 12.55 km
Detay : https://t.co/n5yMvKBFeF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
- 2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
- 2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)
- 2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
- 2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
- 2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel
- 2020.04.30 10:15:10 38.3538 39.1227 5.4 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 09:53:35 37.4292 38.7205 7.3 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel
- 2020.04.30 09:38:16 37.6928 27.4072 5.2 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) REVIZE01 (2020.04.30 09:38:18)
- 2020.04.30 09:35:38 37.7200 27.3785 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel
- 2020.04.30 09:21:03 38.2940 38.9137 16.6 -.- 2.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2020.04.30 09:08:26 36.8768 27.9562 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
- 2020.04.30 09:03:35 41.4118 42.0515 16.4 -.- 2.6 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
- 2020.04.30 07:43:15 40.1722 31.9792 20.8 -.- 2.0 -.- ACISU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
- 2020.04.30 05:59:38 41.2430 29.3477 14.4 -.- 1.8 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) İlksel
- 2020.04.30 04:40:57 39.2687 29.1948 5.2 -.- 1.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
- 2020.04.30 03:12:16 36.8568 27.3177 9.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2020.04.30 01:10:34 39.7703 26.6978 8.2 -.- 1.7 -.- AKCAKIL-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
- 2020.04.30 00:49:06 39.0298 27.8658 18.5 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
- 2020.04.30 00:33:54 38.3805 39.2065 5.2 -.- 1.1 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2020.04.30 00:31:25 38.3438 38.8657 16.9 -.- 1.9 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel