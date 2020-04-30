Kawasaki hastalığı nedir? Çocuklar için ölümcül Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir?

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Son günlerde dünya genelinde gündeme oturan Kawasaki hastalığı çocuklar için son derece ölümcül oluyor. Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılıyor. Batı Avrupa'da ortaya çıkan virüslü vakaların artış göstermesiyle Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? sorularına yanıt aranıyor.
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?
Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir.
Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır.
KAWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalığın semptomları üç aşama halinde ortaya çıkmaktadır.
1. Dönem:
Yüksek Ateş
Gözlerde kızarıklık,
Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,
El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,
Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,
Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,
Şişik ve parlak kırmızı dil
2. Dönem:
Eklem ağrısı,
İshal,
Kusma,
Karın ağrısı,
El ve ayak derisinin soyulması.
3. Dönem:
Hastalık 3. döneminde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Fakat çocukların kendilerini toparlamaları uzun sürebilir.
KAWASAKİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Kawasaki hastalığınında ilk tedavinin amacı ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Ciddi komplikasyon riski nedeniyle, Kawasaki hastalığına yönelik ilk tedavi genellikle bir hastanede verilir. İlk tedavinin ardından ateş düştükten sonra, çocuk bir koroner arter anevrizması geliştirmişse en az altı hafta, düşük doz aspirin kullanması gerekir.
Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir.