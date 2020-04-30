Kawasaki hastalığı nedir? Çocuklar için ölümcül Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir?

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Son günlerde dünya genelinde gündeme oturan Kawasaki hastalığı çocuklar için son derece ölümcül oluyor. Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılıyor. Batı Avrupa'da ortaya çıkan virüslü vakaların artış göstermesiyle Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? sorularına yanıt aranıyor.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir.