Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.