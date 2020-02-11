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Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6,8'lik depremin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hasarlı ve sağlam olmayan binaların yıkım işlemleri sürerken, kurulan çadır kentlerde de yaşam devam ediyor.

11.02.2020 13:59 - Son Güncelleme: 11.02.2020 13:59
Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Elazığ'da depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

İlk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasının sağlanacağı konteyner kentlerin kurulması için; kent merkezindeki Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi'nin yanı sıra Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkisinde oluşturulan alanlarda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'deki alanlarda kurulacak konteynerlerin alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

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