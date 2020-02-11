Elazığ'da deprem sonrası çalışmalar sürüyor
Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6,8'lik depremin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hasarlı ve sağlam olmayan binaların yıkım işlemleri sürerken, kurulan çadır kentlerde de yaşam devam ediyor.
11.02.2020 13:59
- Son Güncelleme: 11.02.2020 13:59
Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.
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