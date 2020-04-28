Son dakika: Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 26 km güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatarla atışları ile taciz ateşi açılmış bir başka istikametten ise sızma girişiminde bulunulmuştur.





"ALARM DURUMUNA GEÇİLMİŞTİR"

Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirilmiştir.



Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.https://t.co/ptSfvflnEI pic.twitter.com/Bz9HzMUVtb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020

"TERÖRİSTLER VE MUHTEMEL KAÇIŞ İSTİKAMETLERİ ATEŞ ALTINA ALINMIŞTIR"

PKK/YPG'li teröristlerin mevzilerimize makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve aynı bölgede bir başka istikametten terörist unsurların mevzilerimize yaklaşmaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır.





"FAALİYETLER DEVAM EDECEKTİR"

İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildiği ve 4 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmemiştir.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir.

