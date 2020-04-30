Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye ve İtalya çalışma başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." denildi.

NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020