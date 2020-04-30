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    • 30.04.2020 09:15
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    Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye ve İtalya çalışma başlattı

    Son dakika haberine göre , 'nde düşen helikopterinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." denildi.

    MSB duyurdu: Türkiye ve İtalya çalışma başlattı

    , 'nde düşen helikopterinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." denildi.

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