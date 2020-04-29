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    • 29.04.2020 17:16
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    Kırmızı listede aranan 'lı ölü bulunmuştu! O detay telsiz konuşmalarında ortaya çıktı

    ’nın başına 10 milyon lira ödül koyduğu ’nın '' yürütme konseyi üyesi ve kadın sorumlusu '' kod adlı ölü bulunmuştu. Özdemir'in den öldüğü teröristler arasında yapılan telsiz konuşmasında belirlendi. Örgüte 1993'te katılan teröristin, sözde Dersim sahasında kadın gruplarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ve geçmişte elebaşı Abdullah Öcalan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı.

    Teröristin ölüm nedeni telsiz konuşmalarında ortaya çıktı

    'nın, e yakalanan kırmızı kategorideki teröristi, tedavi görmesine engel olarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, üst düzey kayıplar vermeye devam ediyor.

    Ölen teröristler arasına son olarak kırmızı kategoride aranan "" kod adlı katıldı.

    Kansere yakalanan terörist Özdemir'in, tedavi olmak üzere Irak'ın kuzeyine gitme arayışında olduğu ancak ölüm korkusu yaşayan diğer teröristlerin kendisine yardımcı olmadığı ve Özdemir'i ölüme terk edildiği belirlendi.

    Tedavi olamayan Özdemir'in kış döneminde öldüğü tespit edildi.

    BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN DA KORUMAĞINI YAPMIŞ!
    Örgüte 1993'te katılan teröristin, sözde Dersim sahasında kadın gruplarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ve geçmişte elebaşı Abdullah Öcalan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

    nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist Özdemir'in, 'de son 4 yılda gerçekleştirilen eylemlerin tamamının talimatlarını verdiği, 22-23 Ekim 2016'da Ovacık Aşağıtorunoba karakoluna saldırı eylemini gerçekleştirdiği, 17 Ağustos 2015'te Tunceli-Ovacık kara yolu Venk köprüsü mevkisinde bir grup terörist tarafından yolun kesilmesi, propaganda yapılması ve 3 aracın yakılması eylemlerinin talimatını verdiği tespit edildi.

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