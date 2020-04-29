KALP KRİZİ VE FELCE YOL AÇIYOR

Hastalardan biri, her iki eline ve ayağına kan dolaşımı eksikliği yaşıyor. Doktor ampütasyonun yani uvuzun kesilmesinin gerekli olabileceği kanısında. Eğer uvuzlar kesilmezse el ve ayak uçlarının kendi kendine düşebileceği kadar hasar görebilir. Haber7'de yer alan habere göre, kan pıhtıları sadece uzuvlar için değil aynı zamanda akciğer, kalp veya beyin için de tehlikeli. Zira pıhtı bu bölgelerde ölümcül akciğer atardamarının ani tıkanması, kalp krizi ve felçlere neden olabiliyor.