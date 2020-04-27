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    • 28.04.2020 01:02
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan flaş ve açıklaması: Dayanışma içindeyiz

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , 'nin Kovid-19 ile mücadelede müttefiki ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

    Altun'dan flaş NATO ve ABD açıklaması

    İletişim Başkanı , 'nin Kovid-19 ile mücadelede müttefiki ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

    Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.





    Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

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