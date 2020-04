İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Turkey continues to deliver medical supplies to its friends and allies.



We are proud to announce that 500,000 surgical masks and other PPE will arrive at @Andrews_JBA tomorrow.



We stand in solidarity with the United States, our NATO ally, against COVID-19. https://t.co/zLIvWK2hfu