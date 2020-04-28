Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 18:07
    ABONE OL

    : ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek

    haberi... Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi () sağlık bakanları, yeni tip virüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik kararlar aldı.

    Kovid-19'la koordineli mücadele kararı

    nden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti , Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Kazakistan Sağlık Bakanı Eljan Birtanov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Sabirjan Abdikarimov, Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov katıldı.

    Gözlemci üye sıfatıyla Macaristan Sağlık Bakanı Zoltan Lorinczi ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bürosu Direktörü Hans Kluge de toplantıda yer aldı.

    Katılımcıların kendi ülkelerindeki Kovid-19 durumu, sağlık altyapısı, teşhis ve tedavi yöntemleri ve karantina önlemleri gibi bilgiler sunduğu toplantıda, salgına karşı somut iş birliği konusunda mutabakat sağlandı.

    Bakanlar, üye ülkelerin önde gelen bilim adamı, doktor ve ilgili kamu kuruluşlarının başkanlarının yer alacağı koordinasyon komitesi aracılığı ile bir iş birliği mekanizması oluşturulması üzerinde anlaştı.

    Tıbbi ekipman ve ilaç üretimi ile karşılık yardımlaşma konusunda üye ülkeler arasında bir tedarik zinciri oluşturulmasına karar verilen toplantıda, sağlık bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürler seviyesinde kurulacak bir mekanizma ile Kovid-19'a karşı mücadelenin koordine edilmesi üzerinde de uzlaşı sağlandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Türk Konseyi ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri