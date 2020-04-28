Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta "Hemen hemen her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye için vazgeçilmez ortaklardan biri olan Birleşik Krallık, ülkemizle dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir. Biz de, zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la dayanışmamızı göstermek için bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz" dedi.

Türkiye 28 Nisan'da da bir diğer NATO müttefiki ABD'ye bir askeri uçakla yardım malzemesi gönderdi.