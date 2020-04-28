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    • 28.04.2020 15:34
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    duyurdu! 'dan getirilen tedavi altına alındı

    Son dakika haberi... , 'da tıp okuyan akciğer hastası ’nun, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını açıkladı.

    Rusya'daki tıp öğrencisi ambulans uçakla getirildi

    , Twitter hesabından, 'da tedavi edilmeyen tıp öğrencisi ile ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Koca, Seyithanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve paylaşımında şunlara yer verdi:

    "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı."


    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Rusya'dan ambulans uçakla getirilen Haluk Hasan Seyithanoğlu tedavi altına alındı
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