Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Rusya'da tedavi edilmeyen tıp öğrencisi Haluk Hasan Seyithanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, Seyithanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve paylaşımında şunlara yer verdi:
"Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı."
Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. pic.twitter.com/Tn67tZW7ep— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020