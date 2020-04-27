Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı.Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu.

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020