Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan DHKP-C terör örgütü üyesinin ölümüne üzülmüş!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur'an esaslarını hala "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak nitelendiren Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sağkan'ın; DHKP-C terör örgütü üyesi Helin Bölek'in ölümüne üzüldüğü açıkladığı öğrenildi. Erinç Sağkan; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdi. Ankara Barosu'nda "Lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili LGBT Hakları Merkezi kurdu! Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.
Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz. HelinBölek" ifadelerini kullandı.
HELİN BÖLEK'İN ÖLÜM ORUCU YAPTIĞI EVDE 4 PARÇA EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Güvenlik güçleri; 11 Mart 2020 tarihinde terör örgütü tarafından sözde direniş evi olarak tanımlanan Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Beyaz Sokak'ta Terör Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride aranması olan Seval Aracı isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda; Seval Aracı yakalanamadı.
Şüpheli şahsın yakalanabilmesi amacıyla aynı sokak üzerinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde görevlilere mukavemette bulunan Yurdagül Gümüş, Murat Ulusoy, Taylan Gültekin, Erdinç Öksüz, Ayhan Gün ve Hüseyin Kütük isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in belirtilen adreste bulunması ve sağlık durumları sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATLARIYLA ÖRGÜT ÜYELERİ HELİN BÖLEK'İN EVİNE GÖTÜRÜLDÜHelin Bölek'in ölüm orucu olarak kullandığı evin, İstanbul/Armutlu mahallesinde 'Direniş Evi' olarak adlandırılıyor. DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt üyeleri söz konusu eve getiriliyor. Helin Bölek, ölüm orucu eyleminin 288. gününde (3 Mart 2020) hayatını kaybetti.
GEZİ KALKIŞMASINA AÇIK DESTEK VERDİ
Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdiği öğrenildi. Erinç Sağkan'ın, 1 Haziran 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.