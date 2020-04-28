Adliyeler ne zaman açılacak? Duruşmalar ertelendi mi, ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgınından etkilenen kurumlardan birisi de adliyeler oldu. Adliyeler ne zaman açılacak sorusu gündeme otururken duruşmaların başlama tarihine ilişkin yeni bir karar alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adliyelerin çalışma düzeniyle ilgili yeni bilgiler verdi.

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen adli tatil süreciyle ilgili konuştu.

Erdoğan şunları söyledi;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.